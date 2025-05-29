Хабаровский край лидирует в ДФО по развитию экономики

«Хабаровский край — один из самых крупных и промышленно развитых регионов Дальнего Востока. Промышленные производства и инвестиции в основной капитал выросли на 5,5% и 32,5%. Темп роста средней заработной платы составил 120% по отношению к 2023 году, безработица находится на одном из самых низких уровней на Дальнем Востоке (1,6%). Растут доходы консолидированного бюджета — на 16% в 2024 году. Общая картина того, как работает Хабаровский край, смотрится неплохо», — сказал Юрий Трутнев.