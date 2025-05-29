Хабаровский край лидирует в ДФО по развитию экономики

Он отметил, что по вопросам развития экономики, по привлечению инвестиций и росту объемов производства регион лидирует не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации.
«Хабаровский край — один из самых крупных и промышленно развитых регионов Дальнего Востока. Промышленные производства и инвестиции в основной капитал выросли на 5,5% и 32,5%. Темп роста средней заработной платы составил 120% по отношению к 2023 году, безработица находится на одном из самых низких уровней на Дальнем Востоке (1,6%). Растут доходы консолидированного бюджета — на 16% в 2024 году. Общая картина того, как работает Хабаровский край, смотрится неплохо», — сказал Юрий Трутнев.
В регионе действуют территории опережающего развития, свободный порт и различные меры поддержки. На ТОР «Хабаровск» зарегистрировано 123 резидента, создано более 12 тыс. рабочих мест с инвестициями 329 млрд рублей. Планируется создание новых инвестплощадок. В социальной сфере реализуются важные проекты. В 2024 году введено 527 тыс. кв. м жилья, а по программе «Доступное арендное жилье» построены два дома на 324 квартиры.
«Экономическое развитие региона, в свою очередь, начинает стимулировать социальную сферу, помогает улучшать жизнь людей. Мы обсуждали вопросы поддержки новых проектов. Отдельно рассматривали вопросы модернизации существующих и создания новых энергетических мощностей. Необходимо обеспечить инвестиционные проекты электроэнергией. При этом убедиться, что инвестиционный проект будет реализован. Сейчас такая сборка планов реализации инвестпроектов и создания энергетических объектов ведется с участием Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития, — подвел итоги совещания Юрий Трутнев», — заключил Юрий Трутнев.