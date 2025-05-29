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Мэр Иван Носков осмотрел две базы отдыха в Самаре

В Самаре базы отдыха «Дорожник» и «Волжанка» обновят и сделают круглогодичными.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

Глава Самары Иван Носков осмотрел базы отдыха «Дорожник» и «Волжанка» и сделал вывод, что их необходимо реконструировать и сделать круглогодичными. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

«Общей бедой муниципальных загородных лагерей и баз отдыха является изношенность зданий, сооружений и сетей. Большинство объектов были построены еще в 50−70-х годах и уже устарели. Однозначно базы отдыха будем сохранять и переводить на круглогодичный режим работы», — написал Носков.

Работы по реконструкции планируется включить в стратегию развития города на ближайшие 10 лет. «Дорожник» более 20 лет не работает, но его хотят возродить и превратить в детский лагерь. Для сохранения дубовой рощи обсудят варианты с проектировщиками.

«Волжанка» поддерживается в рабочем состоянии, но требует обновления. Необходимы косметический ремонт, замена электропроводки и сетей.