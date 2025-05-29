Лукашенко подчеркнул необходимость исправлять ситуацию с падежом скота

Глава государства обратил внимание, что падеж скота — вопрос, разрушающий животноводческую отрасль. «О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!» — возмутился Президент.
Докладчиками о мерах, принимаемых по исправлению ситуации, определены курирующий сферу АПК вице-премьер и министр сельского хозяйства.
Как сообщалось, еще накануне, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, Президент предупреждал, что по поводу падежа скота в этом году разговор будет очень жестокий. «Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году. Вот, Витебскую область мы проверяли: ветврачи вместо того, чтобы лечить, очень интенсивно занимались тем, как скрыть этот падеж», — критически отозвался о ситуации Александр Лукашенко.
Глава государства уверен, что скрыть подобные факты невозможно, ведь в этом плане очень простой счет. «Поэтому здесь будет разговор очень серьезный и принципиальный. Потому что, сохрани мы все поголовье, имели бы и приличный результат», — сказал он.