Лукашенко подчеркнул необходимость исправлять ситуацию с падежом скота

Как сообщалось, еще накануне, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, Президент предупреждал, что по поводу падежа скота в этом году разговор будет очень жестокий. «Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году. Вот, Витебскую область мы проверяли: ветврачи вместо того, чтобы лечить, очень интенсивно занимались тем, как скрыть этот падеж», — критически отозвался о ситуации Александр Лукашенко.