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Лукашенко анонсировал создание «белорусского NASA»

За последние 30 лет республика серьезно продвинулась в космической деятельности, особенно сейчас, находясь под санкциями.

Источник: Пресс-служба ГК "Роскосмос"

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Собственное космическое агентство может появиться в Беларуси, этот вопрос стал одним из основных на совещании президента страны Александра Лукашенко с руководством Совмина в четверг.

В эфире «Первого информационного» глава государства напомнил, что еще в советское время в Беларуси начала развиваться космическая отрасль с внушительной составляющей в сферах обороны, науки, связи и других областях.

«За годы суверенного развития мы прилично продвинулись в этих направлениях, особенно сейчас, находясь под санкциями», — сказал он.

В настоящий момент Минск и Москва ведут работы по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. В этой связи Лукашенко отметил, что практически все наиболее важные компоненты этого спутника создаются в Беларуси.

«При этом большую часть целевой аппаратуры изготавливает наш “Пелленг”, — подчеркнул белорусский лидер.

Сейчас основные функции по регулированию космической деятельности выполняет Академия наук Беларуси. По мнению президента, система есть. Но в то же время он задался вопросом, чем плоха или недостаточна действующая структура управления.

«Способна ли она полноценно учитывать и участвовать в международных программах? И что получим от создания “белорусского NASA?” Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим», — подытожил Лукашенко.