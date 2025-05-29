Лукашенко анонсировал создание «белорусского NASA»

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Собственное космическое агентство может появиться в Беларуси, этот вопрос стал одним из основных на совещании президента страны Александра Лукашенко с руководством Совмина в четверг.
В эфире «Первого информационного» глава государства напомнил, что еще в советское время в Беларуси начала развиваться космическая отрасль с внушительной составляющей в сферах обороны, науки, связи и других областях.
«За годы суверенного развития мы прилично продвинулись в этих направлениях, особенно сейчас, находясь под санкциями», — сказал он.
«При этом большую часть целевой аппаратуры изготавливает наш “Пелленг”, — подчеркнул белорусский лидер.
Сейчас основные функции по регулированию космической деятельности выполняет Академия наук Беларуси. По мнению президента, система есть. Но в то же время он задался вопросом, чем плоха или недостаточна действующая структура управления.
«Способна ли она полноценно учитывать и участвовать в международных программах? И что получим от создания “белорусского NASA?” Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим», — подытожил Лукашенко.