Правительство намерено реализовать 30 проектов развития в Зоне безопасности

Также на заседании кабмина было принято решение о выделении Дубоссарскому районному совету более трех миллионов леев на «частичную компенсацию расходов, понесенных собственниками и владельцами сельскохозяйственных угодий, расположенных вдоль трассы Рыбница-Тирасполь, в результате взимания незаконных платежей при проезде через несанкционированные пункты пропуска».