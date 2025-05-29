Правительство намерено реализовать 30 проектов развития в Зоне безопасности

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Ещё 30 проектов развития будут реализованы в населённых пунктах Зоны безопасности в рамках Программы мероприятий по реинтеграции страны на 2025 год.
Документ был одобрен кабмином на заседании в среду. Он предусматривает финансирование мероприятий по региональному и общинному развитию.
Как уточнили в правительстве, среди основных задач — модернизация образовательных учреждений, в том числе ремонт и оснащение детских садов в регионе, оказание поддержки восьми образовательным учреждениям в Приднестровье с преподаванием на румынском языке.
Планируется также установить уличное освещение в зонах отдыха и «других общественных пространствах». Одновременно будут отремонтированы и оснащены административные, социальные, культурные и спортивные здания.
Другие запланированные мероприятия включают формирование Голерканского пожарно-спасательного отряда в Дубоссарском районе, ремонт кабинета семейного врача в селе Салчия Шолданештского района и обеспечение кабинета семейных врачей Кочиер медицинским оборудованием.
Бенефициары программы, органы центрального и местного публичного управления, освоят финансовые средства по целевому назначению до конца четвертого квартала 2025 года.
Всего за период 2011—2024 годов в рамках программы было профинансировано 586 проектов на сумму более 189 миллионов леев.
Также на заседании кабмина было принято решение о выделении Дубоссарскому районному совету более трех миллионов леев на «частичную компенсацию расходов, понесенных собственниками и владельцами сельскохозяйственных угодий, расположенных вдоль трассы Рыбница-Тирасполь, в результате взимания незаконных платежей при проезде через несанкционированные пункты пропуска».