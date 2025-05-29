МИД заявил о невозможности продления меморандума с ООН по зерновой сделке

Срок действия меморандума между Россией и ООН, направленного на урегулирование экспорта российской сельскохозяйственной продукции, истекает 22 июля, и его продление не планируется, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на полях Петербургского международного юридического форума.
«Что касается меморандума Россия — ООН, то он был рассчитан на 3 года и действует до 22 июля текущего года. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена», — отметил он.
«Зерновая сделка» — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле в июле 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России.
«В целом вынужден констатировать, что значительные усилия, предпринятые российской межведомственной делегацией и командой генсекретаря ЮНКТАД Гринспан в рамках взаимодействия по меморандуму, к искомой отдаче не привели», — подчеркнул он.
Логвинов добавил, что основной трудностью являются нелегитимные западные санкции, которые препятствуют или серьезно ограничивают поставки российских удобрений и продовольствия на международные рынки. «Хотя эта продукция, согласно заявлениям Брюсселя, Вашингтона и Лондона, не должна подпадать под ограничения в принципе», — указал он.
Директор департамента международных организаций МИД акцентировал внимание на том, что меморандум между Россией и ООН, а также зерновая инициатива были заключены по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с провозглашенными задачами по обеспечению мировой продовольственной стабильности, уменьшению рисков голода и оказанию помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки, находящимся в тяжелом положении.
Логвинов напомнил, что в прошлом году Россия передала 200 тыс. тонн пшеницы в 6 африканских государств — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею, а также отправила свыше 160 тыс. тонн удобрений Зимбабве, Кении, Малави, Нигерии и Шри-Ланке.
Кроме того, он подчеркнул, что действие Черноморской инициативы, соблюдавшейся в полном объеме на протяжении года, завершилось в июле 2023 года. Продление соглашения оказалось невозможным из-за ряда общеизвестных обстоятельств, в частности, террористических актов, совершенных украинской стороной против гражданских судов и инфраструктуры России, включая диверсию на аммиакопроводе Тольятти — Одесса, произошедшую в июне 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговоров по Украине возобновление зерновой сделки не обсуждается. «Сейчас об этом [зерновой сделке] речи не идет, сейчас другая модальность переговоров», — сказал Песков перед встречей Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
После переговоров США и России в Эр-Рияде 24 марта Вашингтон пообещал Москве помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций». Россия в качестве условий выдвинула отмену санкций против Россельхозбанка и запрет на атаки на суда в Черном море.
Однако ЕС отказался снимать санкции. Кремль связал отказ Брюсселя с нежеланием «идти по пути мира» и «способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло».
В декабре 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что возвращение к прежним условиям зерновой сделки бессмысленно, но «очень интересным» было бы создать условия для свободной навигации в Черном море.
В сентябре 2023 года издание Bild писало о предложении генсека ООН по возобновлению сделки, которое он направил Лаврову. В частности, речь шла о создании в Люксембурге «дочки» Россельхозбанка, об учреждении страховой компании, которая будет заниматься рисками для транспортирующих продовольствие и удобрения российских судов, о разморозке российских активов и доступе российских судов в порты ЕС.