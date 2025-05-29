МИД заявил о невозможности продления меморандума с ООН по зерновой сделке

После переговоров США и России в Эр-Рияде 24 марта Вашингтон пообещал Москве помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций». Россия в качестве условий выдвинула отмену санкций против Россельхозбанка и запрет на атаки на суда в Черном море.