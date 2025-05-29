Закон о семейном капитале приняли в Нижегородской области во II чтении

При рождении первого ребенка будут выплачивать по 10 тыс. руб. в течение трех лет. При рождении второго ребенка можно выбрать или 22,22 тыс. руб. в течение трех лет, или 500 тыс. руб. единовременно (в форме целевых выплат) и по 20 тыс. руб. в течение пяти месяцев. При рождении третьего ребенка будут выплачивать или по 30 тыс. руб. в течение трех лет, или 700 тыс. руб. целевых выплат единовременно и по 30 тыс. руб. в течение 10 месяцев.