Лукашенко: надо ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Необходимо ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг и дать право членам семьи вводить запрет на игру зависимому человеку, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством.
По словам белорусского лидера, игорный бизнес является деликатным вопросом, потому что касается этичности и безопасности.
«Во-первых, при наличии виртуальных заведений требуется страховка, чтобы не допустить участия в игре детей и недееспособных граждан. Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей», — констатировал Лукашенко.
Он отметил, что белорусские власти не первый раз сталкиваются с этим вопросом. По игорному бизнесу есть опыт работы.
Президент привел пример, когда игроман не может остановиться и набирает долги, кредиты, продает имущество, сам страдает, а вместе с ним семья и общество.
«Необходимо ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг, а, может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому», — считает Лукашенко.
Проигранные деньги уходят иностранным организаторам азартных игр, что делает данный вопрос принципиальным.
«Надо запретить банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги заработанные здесь должны инвестироваться в страну», — отметил белорусский лидер.