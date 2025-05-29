Что известно о причинах отставки Илона Маска. Главное

По данным Reuters, Маск ушел из команды Трампа «быстро и тихо», без финальной беседы с президентом. Американский лидер не ставил точку в их сотрудничестве на публике, хотя несколькими неделями ранее и заявлял, что «мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится». Также политик отметил, что «этот парень проделал фантастическую работу».