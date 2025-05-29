Что известно о причинах отставки Илона Маска. Главное

Объявление об уходе с должности
Он выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за предоставленный ему шанс «сократить неэффективные расходы».
«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — заключил предприниматель.
Причины отставки Маска
Официальная причина увольнения не называется, но, судя по комментарию самого Маска, он выполнил запланированное — завершил аудит федеральных министерств и ведомств на предмет лишних расходов и предпринял шаги для совращения необоснованных трат. Формально его полномочия как специального госслужащего администрации Трампа истекают 30 мая, через 130 дней после назначения.
По данным Reuters, Маск ушел из команды Трампа «быстро и тихо», без финальной беседы с президентом. Американский лидер не ставил точку в их сотрудничестве на публике, хотя несколькими неделями ранее и заявлял, что «мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится». Также политик отметил, что «этот парень проделал фантастическую работу».
Что предшествовало уходу Маска
О завершении политической карьеры Маска ведущие СМИ США предупреждали уже несколько месяцев.
The Washington Post сообщал, что на посту главы DOGE бизнесмен не продемонстрировал существенных результатов. Кроме того, издание обратило внимание на то, что предприниматель начал опасаться за собственную безопасность. Он не ожидал, что его деятельность привлечет столько негатива со стороны общественников и активистов США. Травле подвергся не только он сам, но и его компании.
В США прошла волна протестных акций против Tesla, так как ее крупнейший акционер Маск инициировал увольнение сотен тысяч чиновников из федеральных учреждений. Автомобили Tesla начали массово уничтожать вандалы. Акции компании упали, что вызвало недовольство инвесторов. 20 мая Маск сообщил, что намерен сконцентрироваться на своем бизнесе и уделять гораздо меньше внимания политике, так как сделал на своем посту главы DOGE достаточно много.
Не исключено, что решение оставить политику Маск принял достаточно давно. В апреле руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс рассказала The New York Post , что глава DOGE перешел на удаленную работу.
Еще одна вероятная причина отставки миллиардера — критика его работы демократами, недовольными кадровыми чистками. Анонимный источник сообщил The Washington Post, что сам Маск называл выпады левых политиков «неприятными и неэтичными нападками», но выражал намерение уволиться. При этом он был уверен, что DOGE продолжит функционировать.
По данным Politico, Трамп еще в конце марта сообщил членам правительства, что Маск уйдет с работы госслужащего и вернется в бизнес.
Итоги работы Маска
Департамент эффективности, который возглавлял Маск, был создан 25 января 2025 года по указу Трампа, через несколько дней после его вступления в должность. Основной задачей ведомства было сокращение госрасходов и реструктуризация федеральных агентств.
По данным CNN на конец апреля, стараниями миллиардера была уволена 121 тысяча чиновников. Самой масштабной чистке подвергся штат Агентства по международному развитию (USAID). В нем были сокращены почти все служащие. В управлении общественного планирования и развития стараниями Маска уволили 83,3% сотрудников, в Минюсте — 51,2%. В целом массовые сокращения затронули 30 ведомств.
Маск увольнял тысячи чиновников в целях экономии федерального бюджета, но, по оценке Fortune, сокращения могут стоить властям США 135 млрд долларов, которые будут направлены на выплаты при увольнении, за оплачиваемые отпуска, повторный наем. Кроме того, кадровая чистка станет причиной потерь производительности, что сократит поступления в бюджет, например, за счет сокращения количества налоговых проверок.
Отношения Маска с Трампом и коллегами
Одной из причин ухода Маска из администрации Трампа может являться его публичная критика деятельности Трампа и других членов администрации Белого дома.
За день до отставки Маск осудил законопроект о введении значительных налоговых льгот, о которых Трамп заявлял в своей предвыборной программе. По мнению предпринимателя, документ увеличивает расходы бюджета, что противоречит целям работы DOGE. Сам же Трамп назвал законопроект «прекрасным».
Члены команды Трампа были раздражены критическими замечаниями Маска. В числе недовольных Reuters указывает замглавы администрации Трампа Стивена Миллера. Напряженные отношения у Маска во время деятельности в Белом доме возникли и с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом.
Отношения Маска с последним можно охарактеризовать как конфликтные. В процессе рабочих встреч эти два члена команды Трампа не раз вступали в перепалки. Axios сообщал о ссоре чиновников с использованием ненормативной лексики. Их не смутило даже присутствие президента и премьера Италии Джорджи Мелони. В Белом доме называли скандальный спор Маска и Бессента «частью здорового процесса» и напомнили американским СМИ, что в любом случае окончательные решения в администрации принимает Трамп.
Маск также враждует с советником американского лидера Питером Наварро. Миллиардер назвал Наварро в одном из своих постов в соцсетях «тупым как пробка» и «настоящим идиотом». Причины неприязни членов администрации — разные взгляды на введение трамповских пошлин и утверждение Наварро, что Маск собирает машины Tesla из деталей, изготавливаемых за границей.
Трамп, если и критиковал деятельность Маска на посту главы DOGE, то корректно. В конце апреля президент США во время интервью телеканалу ABC оценил деятельность департамента положительно, но заявил, что ряд принятых ведомством решений он пересмотрел и «вернул их обратно». Трамп обратил внимание, что благодаря DOGE были выявлены случаи мошенничества и необоснованных трат, а также сэкономлено 150 млрд долларов.