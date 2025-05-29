Новые законы июня: как изменится жизнь волгоградцев в начале лета

Еще один закон упрощает процедуру банкротства для участников СВО. Если долг не превышает одного миллиона рублей, имущества нет, а есть документ о задолженности, оформленный не ранее чем за год до обращения, воспользоваться процедурой можно будет через МФЦ без обращения в суд. По словам Володина, с 2022 года уже принято более 130 инициатив, направленных на помощь участникам спецоперации и их близким.