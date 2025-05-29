Новые законы июня: как изменится жизнь волгоградцев в начале лета

С начала июня 2025 года в Волгограде, как и в целом в России, вступают в силу сразу несколько важных законодательных инициатив. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, обозначив ключевые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и представителей малого бизнеса.
Одним из самых заметных нововведений станет усиление мер по защите от кибермошенничества. С 1 июня запрещено использовать иностранные мессенджеры для официального информирования населения — это касается банков, операторов связи, маркетплейсов и госорганов. Также сотовые операторы обязаны будут отправлять SMS-коды для доступа к Госуслугам только после завершения телефонного разговора, чтобы предотвратить перехват данных мошенниками. Подача заявления о снятии самозапрета на кредиты теперь будет возможна исключительно с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Еще одно важное изменение вступает в силу 27 июня — новый порядок контроля за добросовестностью предпринимателей. Ведение бизнеса без обязательного уведомления теперь считается административным правонарушением. Это даст возможность проводить проверки условий производства и качества товаров. Кроме того, срок давности по таким делам увеличится до одного года, а нарушение будет классифицироваться как длящееся.
Ранее, 23 мая, уже начали действовать два закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Теперь дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, могут поступать в российские вузы по особой квоте. Те, чьи родители погибли или получили тяжёлые ранения, имеют право на поступление без экзаменов. Эта норма распространяется также на детей защитников Курской области.
Еще один закон упрощает процедуру банкротства для участников СВО. Если долг не превышает одного миллиона рублей, имущества нет, а есть документ о задолженности, оформленный не ранее чем за год до обращения, воспользоваться процедурой можно будет через МФЦ без обращения в суд. По словам Володина, с 2022 года уже принято более 130 инициатив, направленных на помощь участникам спецоперации и их близким.
Также с 27 июня начинает действовать закон о технологической политике страны. Он определяет цели и механизмы достижения технологического суверенитета, развития отечественных инноваций и повышения конкурентоспособности высокотехнологичной продукции. Политика будет формироваться совместными усилиями президента, правительства, Госдумы, Банка России, РАН и региональных органов власти.
Кроме того, с 3 июня упрощаются правила включения субъектов малого и среднего бизнеса в единые реестры. Это позволит предпринимателям из моногородов и особых экономических зон быстрее получать государственную поддержку, в том числе льготные кредиты и другие меры помощи.