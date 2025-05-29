В Пермь прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИДа прибыл в здание администрации губернатора, где будет проходить выездное заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия». На нем обсудят международное сотрудничество и поддержку россиян за рубежом. Заседание будет вести сам Лавров.
Напомним, общественно-политические слушания в Перми 29 мая проведет «Единая Россия». Они будут посвящены инициативе, которую озвучил Владимир Путин. Речь идет о формировании на Евразийском пространстве контура равной и неделимой безопасности. В мероприятии примут участие дипломаты, парламентарии, общественные деятели, представители бизнеса и науки.
Ранее «ФедералПресс» писал, что 14 мая в Пермь прилетал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В краевой столице он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной спецтехники и средств поражения.