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В Пермь прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

ПЕРМЬ, 29 мая, ФедералПресс. В Пермь с официальным визитом прилетел глава МИДа РФ Сергей Лавров. Сегодня он примет участие международных общественно-политических слушаниях, посвященных формированию контура безопасности на Евразийском континенте.

Источник: Reuters

Глава МИДа прибыл в здание администрации губернатора, где будет проходить выездное заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия». На нем обсудят международное сотрудничество и поддержку россиян за рубежом. Заседание будет вести сам Лавров.

Напомним, общественно-политические слушания в Перми 29 мая проведет «Единая Россия». Они будут посвящены инициативе, которую озвучил Владимир Путин. Речь идет о формировании на Евразийском пространстве контура равной и неделимой безопасности. В мероприятии примут участие дипломаты, парламентарии, общественные деятели, представители бизнеса и науки.

Ранее «ФедералПресс» писал, что 14 мая в Пермь прилетал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В краевой столице он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной спецтехники и средств поражения.