Николаю Патрушеву показали строящийся порт в Пионерском

Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев побывал в Пионерском, где вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных осмотрел строящийся порт. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, гости осмотрели терминал для приема круизных и грузопассажирских судов.
Тут же обсудили концепцию развития порта, строительство новых объектов на его территории, в том числе здания пассажирского терминала.
Ожидается, что порт в Пионерском сможет принимать в сезон более сотни круизных судов. После работ по углублению дна они смогут подходить к причалам для посадки и высадки пассажиров.