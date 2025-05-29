Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно», — сказал представитель Кремля.
По его словам, Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле 2 июня.
«Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное», — добавил Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме;нового разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах;беседа состоится по мере необходимости и может быть согласована очень быстро.
В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.
Переговоры по Украине.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.