Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума

Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме;нового разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах;беседа состоится по мере необходимости и может быть согласована очень быстро.