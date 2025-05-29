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В Беларуси предупредили о новой схеме мошенничества

В «Белтелекоме» предупредили о мошенниках. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на «Белтелеком».

Источник: БЕЛТА

Аферисты представляются сотрудниками предприятия. Согласно сообщению «Белтелекома» они звонят юридическим лицам, пытаясь таким образом выманить личные данные руководителей. Мошенники заявляют о якобы «изменении законодательства» и требуют перерегистрировать договор с юрлица на физлицо. За невыполнение условий угрожают отключением связи. В ходе разговора аферисты пытаются получить персональные данные.

В «Белтелекоме» отметили, что к подобным звонкам не причастны. Также в организации призвали не сообщать свои личные данные и проверять информацию через официальные каналы.