В Беларуси предупредили о новой схеме мошенничества

Аферисты представляются сотрудниками предприятия. Согласно сообщению «Белтелекома» они звонят юридическим лицам, пытаясь таким образом выманить личные данные руководителей. Мошенники заявляют о якобы «изменении законодательства» и требуют перерегистрировать договор с юрлица на физлицо. За невыполнение условий угрожают отключением связи. В ходе разговора аферисты пытаются получить персональные данные.
В «Белтелекоме» отметили, что к подобным звонкам не причастны. Также в организации призвали не сообщать свои личные данные и проверять информацию через официальные каналы.