Лукашенко предложил бесплатно отдавать в собственность работникам жилье. Кого это касается и о чем речь?

«Может, дом целесообразно молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят (хотя в Беларуси уже таких нет), и подарить. Даром отдать. Возможно, у кого-то есть альтернативное мнение, давайте обсудим. Я думаю, мы можем это обсудить», — сказал глава государства.
Выступая с докладом, премьер-министр Александр Турчин поддержал предложение Президента. В качестве одного из вопросов в части арендного жилья обсуждалось предложение предоставить жителям сельских населенных пунктов право выкупа требующего капитального ремонта арендного жилья при условии дальнейшего проведения ремонтных работ.
«Может быть, следующим этапом надо будет рассматривать вопрос безвозмездной передачи, чтобы у человека было жилье и государство не тратилось на ремонт этих домов. У нас сейчас по стране неиспользуемого арендного жилья коммунальной формы собственности порядка 16 тыс. таких домов и квартир», — сказал руководитель правительства.
Турчин: около 5 млн кв.м арендного жилья предлагается построить в Беларуси в следующей пятилетке Право выкупа арендного жилья в Беларуси предлагается ввести в населенных пунктах до 20 тыс. человек Сельским жителям в Беларуси планируют разрешить выкупить в собственность требующее капремонта арендное жилье.
Ссылаясь на свой опыт работы председателем облисполкома, Александр Турчин отметил, что такого жилья очень много в сельской местности: «Это бывшие колхозные квартиры, которые перешли в статус арендного. Многие населенные пункты, которые не совсем перспективные. И там остается это арендное жилье, которое по большому счету востребованности не имеет, но с ним надо дальше что-то делать».
Премьер-министр доложил, что в течение 2−3 месяцев планируется завершить инвентаризацию неиспользуемого арендного жилья в целом по стране. Ведь это не только жилье коммунальной формы собственности, но и республиканской, ведомственной принадлежности. Будут сформированы предложения, что делать с этим всем массивом — что-то снести, где-то построить новый дом, что-то продать или сделать ремонт. «А где-то, возможно, и передать людям бесплатно», — сказал Александр Турчин.