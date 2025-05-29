Лукашенко предложил бесплатно отдавать в собственность работникам жилье. Кого это касается и о чем речь?

Ссылаясь на свой опыт работы председателем облисполкома, Александр Турчин отметил, что такого жилья очень много в сельской местности: «Это бывшие колхозные квартиры, которые перешли в статус арендного. Многие населенные пункты, которые не совсем перспективные. И там остается это арендное жилье, которое по большому счету востребованности не имеет, но с ним надо дальше что-то делать».