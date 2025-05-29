СМИ: российский эсминец преследовал немецкий фрегат в Балтийском море

Фрегат «Бавария» вместе с подводной лодкой U 33 участвовал в учениях НАТО в Северной Атлантике. По завершении учений он направился в Росток, чтобы принять участие в следующих крупных военно-морских учениях альянса «Балтийские операции 2025» (Baltops), которые должны начаться 3 июня, пишет Kieler Nachrichten.
По пути в Росток его начал преследовать российский 163-метровый эсминец «Вице-адмирал Кулаков», который оснащен ракетами, торпедами и зенитными комплексами. Как утверждают немецкие СМИ, он «внезапно» изменил курс и направился в сторону немецкого фрегата, преследуя его вдоль побережья Норвегии. «Вице-адмирал Кулаков» сопровождал «Баварию» до самого порта.
«Мурманский вестник» 20 мая сообщил, что большие противолодочные корабли Северного флота «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели запланированные учения в акватории Баренцева моря. В составе корабельной поисково-ударной группы они отрабатывали упражнения по поиску и атаке подводных лодок.
Инцидент с «Баварией», по сведениям Bild, вызвал обеспокоенность у правительства Германии.
Мы должны в кратчайшие сроки обеспечить безопасность наших портов от растущих угроз со стороны России, в частности путем защиты инфраструктуры, увеличения инвестиций в кибербезопасность и переоборудования мостов для танков.
Как отмечает Kieler Nachrichten, в этом году НАТО должна подготовиться к непосредственному контакту с российскими кораблями во время учений Baltops, поскольку Россия неожиданно объявила о начале крупномасштабных военно-морских учений в Балтийском море. «В последние годы НАТО проводило учения Baltops в Балтийском море в июне, а Военно-морской флот России — в июле. В этом году ситуация может измениться», — сказал изданию Себастьян Брунс, глава департамента морской стратегии и безопасности Института политики безопасности в Кильском университете.
Ранее Балтийский флот России сообщил, что его подразделения при поддержке Воздушно-космических сил страны и Северного флота проведут учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Россия планирует направить на маневры 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов и около 3000 военнослужащих. Также в маневрах будут задействованы фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения и до 70 единиц военной и специальной техники.