СМИ: российский эсминец преследовал немецкий фрегат в Балтийском море

Как отмечает Kieler Nachrichten, в этом году НАТО должна подготовиться к непосредственному контакту с российскими кораблями во время учений Baltops, поскольку Россия неожиданно объявила о начале крупномасштабных военно-морских учений в Балтийском море. «В последние годы НАТО проводило учения Baltops в Балтийском море в июне, а Военно-морской флот России — в июле. В этом году ситуация может измениться», — сказал изданию Себастьян Брунс, глава департамента морской стратегии и безопасности Института политики безопасности в Кильском университете.