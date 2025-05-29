В Молдове будут выдаваться новые типы загранпаспортов

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. С 2026 года в Молдове будут выдавать паспорта нового образца, парламент внес поправки в закон «О документах, удостоверяющих личность в национальной паспортной системе».
«Новые проездные документы будут соответствовать техническим требованиям, установленным Международной организацией гражданской авиации и правилами Европейского союза, и будут оснащены современными биометрическими элементами и едиными идентификационными кодами. Благодаря интеграции современных технологий идентификации они обеспечат повышенный уровень безопасности персональных данных бенефициаров и предотвратят попытки подделки», — сообщили в законодательном форуме.
Инициативу разработали Агентство государственных услуг совместно с Министерством внутренних дел. Так, часть информации в проездных документах будет представлена на трех языках: румынском, английском и французском, «что позволит признавать их на международном уровне».
В удостоверяющих личность документах помимо персональных данных будет содержаться и собственноручная подпись, которая будет применяться с 14 лет-него возраста владельца паспорта. Также будут включены биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев. Исключения будут сделаны для детей до 12 лет и лиц, у которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно.
В проекте также уточняются сроки действия паспортов в зависимости от возраста и статуса владельца. Проездные документы для лиц без гражданства, беженцев или лиц, пользующихся гуманитарной защитой, будут действительны от трех до десяти лет. Если снятие отпечатков пальцев временно физически невозможно, паспорт и проездной документ будут действительны в течение одного года.
Агентство государственных услуг будет выдавать большинство документов, удостоверяющих личность, за исключением дипломатических и служебных паспортов, которые будут выдаваться Министерством иностранных дел. А удостоверения личности лицам без гражданства, беженцам и лицам, пользующимся гуманитарной защитой, будут выдаваться Главной инспекцией по миграции Министерства внутренних дел.
Паспорт будет выдаваться гражданам Республики Молдова, а проездные документы — лицам, признанным лицами без гражданства или беженцами, а также лицам, которым предоставлена гуманитарная защита в соответствии с нормативными актами о миграции и убежище.