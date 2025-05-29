В Молдове будут выдаваться новые типы загранпаспортов

В проекте также уточняются сроки действия паспортов в зависимости от возраста и статуса владельца. Проездные документы для лиц без гражданства, беженцев или лиц, пользующихся гуманитарной защитой, будут действительны от трех до десяти лет. Если снятие отпечатков пальцев временно физически невозможно, паспорт и проездной документ будут действительны в течение одного года.