«Льготы после муниципальной реформы сохранятся»: губернатор успокоил жителей Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время ежегодного послания высказался о переходе на новую систему организации местного самоуправления.
Глава региона заявил, что предстоит провести большую организационную, административную, нормотворческую работу.
«Уже сейчас краем подготовлен перечень нормативных документов, которые нужно будет изменить. Этот перечень постоянно увеличивается. Там сейчас уже несколько сотен правовых актов края. Следующим шагом будет распределение полномочий. Полностью новая система сформируется к 2029 году», — рассказал Михаил Котюков.
Губернатор отметил, что территории продолжат получать финансирование, а льготы и меры поддержки в селах сохранятся. Все государственные услуги, как и раньше, будут доступны жителям.
Также Михаил Котюков заявил, что уже созданы пять рабочих групп для оперативной помощи муниципальным округам в период объединения. Они будут заниматься вопросами бюджетирования и развития инфраструктуры, взаимодействием с федеральными структурами.