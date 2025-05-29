«Льготы после муниципальной реформы сохранятся»: губернатор успокоил жителей Красноярского края

«Уже сейчас краем подготовлен перечень нормативных документов, которые нужно будет изменить. Этот перечень постоянно увеличивается. Там сейчас уже несколько сотен правовых актов края. Следующим шагом будет распределение полномочий. Полностью новая система сформируется к 2029 году», — рассказал Михаил Котюков.