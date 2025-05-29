Выборы Раиса Татарстана планируется провести 14 сентября

Хабибуллин добавил, что по Конституции РТ и Избирательному кодексу Татарстана выборы Раиса республики назначаются Госсоветом РТ. По его словам, согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В данном случае — с 5 по 15 июня.