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Выборы Раиса Татарстана планируется провести 14 сентября

Выборы Раиса Татарстана планируется провести в единый день голосования, 14 сентября. Проект постановления о назначении выборов одобрили сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Само решение будет принято на ближайшем заседании парламента.

Источник: ИА Татар-информ

В сентябре этого года истекает срок полномочий Раиса Татарстана, сообщил председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

«В соответствии с федеральным законодательством и Избирательным кодексом РТ днем голосования на выборах в органы государственной власти республики является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов», — уточнил он.

Хабибуллин добавил, что по Конституции РТ и Избирательному кодексу Татарстана выборы Раиса республики назначаются Госсоветом РТ. По его словам, согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В данном случае — с 5 по 15 июня.

В единый день голосования в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, более 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления и одного депутата Госсовета РТ.