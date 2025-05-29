Лукашенко заявил про создание «белорусского NASA»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 29 мая, во время совещания с руководством Совета министров, заявил про создание «белорусского NASA», передает Sputnik.by.
Глава государства обратил внимание, что еще в советские годы в Беларуси начала развиваться космическая отрасль с внушительной составляющей в сферах связи, обороны, науки и других областях.
— За годы суверенного развития мы прилично продвинулись в этих направлениях, особенно сейчас, находясь под санкциями, — отметил Александр Лукашенко.
По слова президента, Беларусь и Россия сейчас ведут работы, касающиеся создания российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Лукашенко акцентировал внимание, что практически все наиболее важные компоненты указанного спутника создаются в Беларуси.
— При этом большую часть целевой аппаратуры изготавливает наш «Пелленг», — уточнил глава государства.
Он добавил, что основные функции, связанные с регулированием космической деятельности, выполняет Академия наук Беларуси. Президент заметил, что система есть, однако он поинтересовался, чем плоха или же недостаточна действующая структура управления.
— Способна ли она полноценно учитывать и участвовать в международных программах? И что получим от создания "белорусского NASA? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим, — обратил внимание президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно ввести мораторий на игру в долг в игорных заведениях.
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