Губернатор Красноярского края сообщил о новых мерах поддержки для бойцов СВО

В ходе своего ежегодного послания губернатор Красноярского края Михаил Котюков озвучил информацию о внедрении новых программ поддержки для участников специальной военной операции.
В регионе запущены две краевые программы: «Защитники Отечества» и «Сибирский характер». Первая из них направлена на комплексную помощь бойцам и включает в себя предоставление социальной поддержки, медицинскую помощь и реабилитацию, а также организацию культурных, спортивных и патриотических мероприятий.
Программа «Сибирский характер» ориентирована на подготовку кадров. Она вызвала высокий интерес: на первом этапе в ней приняли участие более 1 000 человек. Эксперты провели оценку анкет и тестирования, составив рейтинги среди ветеранов и действующих военнослужащих. Из числа бойцов, вернувшихся домой, 107 человек были приглашены на собеседование, и этот этап должен завершиться до конца мая.
Также был запущен краевой портал «Vаша Zанятость», который предоставляет помощь в вопросах трудоустройства и занятости в дистанционном формате. Участники спецоперации могут оперативно получать медицинскую помощь благодаря созданию «зеленого коридора» в больницах. С января 2025 года на базе социально-оздоровительного центра «Берёзка» начнет функционировать реабилитационный центр, а в декабре планируется открытие еще одного в краевом госпитале ветеранов войн.
Кроме того, в Свердловском районе идет проектирование центра адаптивных видов спорта, где смогут заниматься участники СВО.
Ранее рассказывали, что в Красноярске к 2028 году хотят построить пятизвездочный отель и две гостиницы.