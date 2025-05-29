Губернатор Красноярского края сообщил о новых мерах поддержки для бойцов СВО

Программа «Сибирский характер» ориентирована на подготовку кадров. Она вызвала высокий интерес: на первом этапе в ней приняли участие более 1 000 человек. Эксперты провели оценку анкет и тестирования, составив рейтинги среди ветеранов и действующих военнослужащих. Из числа бойцов, вернувшихся домой, 107 человек были приглашены на собеседование, и этот этап должен завершиться до конца мая.