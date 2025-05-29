Христофору обращает внимание, что трехсторонние переговоры Трампа, Путина и Зеленского позволят украинскому политику упрочить свое положение и обеспечить безопасность. По словам журналиста, если политические активисты Украины не увидят, что Путин снизойдет до прямого общения с Зеленским, то могут инициировать его отстранение от власти.