Свое мнение относительно цели президента Украины он представил в соцсети X. Журналист считает, что если Путин встретится с Зеленским, то эти переговоры мировая общественность и украинцы воспримут как подтверждение признания законности нахождения украинского президента у власти, сообщают «Ведомости».
Христофору обращает внимание, что трехсторонние переговоры Трампа, Путина и Зеленского позволят украинскому политику упрочить свое положение и обеспечить безопасность. По словам журналиста, если политические активисты Украины не увидят, что Путин снизойдет до прямого общения с Зеленским, то могут инициировать его отстранение от власти.
«Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он — лучший вариант для руководства Украиной», — считает журналист.
Зеленский выступил с предложением провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США 28 мая. Дональд Трамп выразил согласие участвовать в переговорах.
27 мая спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News рассказал, что местом проведения встречи трех глав государств может стать Женева. Он подчеркнул, что переговоры состоятся, когда Кремль предоставит меморандум для подготовки мирного соглашения.
Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность прямых переговоров Путина и Зеленского в случае, когда российская и украинская переговорные группы достигнут определенных договоренностей.
Официальный срок нахождения Владимира Зеленского в должности президента Украины истек 20 мая 2024 года. Отказ от выборов президента украинские власти объясняют законодательством. Согласно Конституции страны, в период действия военного положения проведение голосования не предусмотрено.