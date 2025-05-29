Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 мая: главное

Приоритетом России на данный момент является продолжение прямых российско-украинских переговоров.
Россия пока не получила от Украины согласия на проведение 2 июня нового раунда переговоров в Стамбуле.
Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждения этих проектов. Поэтому требовать немедленно — это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное.
Кремль пока не намерен говорить, какие условия он будет выдвигать для прекращения огня с Украиной и содержатся ли эти требования в российском проекте меморандума.
Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не в публичном режиме.
Новый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.
По мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет для дела.
Угрозы семье главы переговорной делегации России по Украине, помощника президента РФ Владимира Мединского являются беспрецедентной ситуацией. Компетентные органы РФ выясняют источник угроз.
Это, безусловно, совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Невиданная совершенно история.
Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране.
Очень важная тема для нашей страны, учитывая все-таки демографические проблемы, которые присутствуют, которые пока нам не удается побороть, и над которыми все усиленно работают.
29 мая Владимир Путин работает в Кремле, он проведет по видеосвязи встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Кроме того, у главы государства запланирован ряд рабочих встреч, которые могут быть впоследствии открыты для прессы.