Эрдоган заявил, что использует все возможности для примирения РФ и Украины

«Мы продолжаем стремиться к миру и будем продолжать наши усилия. Мы находимся в контакте как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем нынешний импульс [в контексте диалога между сторонами] как возможность для постоянного мира. Мы каждый раз напоминаем, что эту возможность нельзя упускать. Давайте не будем закрывать это окно возможностей. Мы используем всю нашу дипломатическую силу и потенциал для мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе как является гуманитарным долгом, так и соответствует интересам нашей страны», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu. Президент сделал соответствующее заявление в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Азербайджана.