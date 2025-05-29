Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновников в омской мэрии планируется назначать после одобрения горсоветом

После поправок назначение ключевых чиновников будет зависеть от голосования в горсовете.

Источник: Om1 Омск

В Омске готовятся внести изменения в порядок назначения руководящих должностей в городской администрации. В рамках предстоящей реформы согласование с горсоветом станет обязательным условием при утверждении кандидатур на посты первого заммэра и обычных заместителей, а также глав департаментов. Вносить кандидатуры на утверждение депутатам Городского совета будет мэр. Только после утверждения депутатами градоначальник сможет назначить заместителя или руководителя департамента. В случае отклонения кандидатуры её можно внести повторно, но не более двух раз.

Такие изменения в Уставе города требуются, чтобы привести документ в соответствие с федеральным законодательством.

С 2017 года мэра Омска утверждают депутаты горсовета, однако аналогичный механизм для назначения его заместителей пока не действует.