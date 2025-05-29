Чиновников в омской мэрии планируется назначать после одобрения горсоветом

В Омске готовятся внести изменения в порядок назначения руководящих должностей в городской администрации. В рамках предстоящей реформы согласование с горсоветом станет обязательным условием при утверждении кандидатур на посты первого заммэра и обычных заместителей, а также глав департаментов. Вносить кандидатуры на утверждение депутатам Городского совета будет мэр. Только после утверждения депутатами градоначальник сможет назначить заместителя или руководителя департамента. В случае отклонения кандидатуры её можно внести повторно, но не более двух раз.