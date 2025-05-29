Власти Воронежа прокомментировали слухи о сносе «Алексеевского» рынка

— В ближайшее время думаю, что найдутся пути решения. Я не вижу, что ситуация какая-то безвыходная. Да, конфликты случаются, но еще раз говорю: у нас, к сожалению, конфликтные ситуации возникают на регулярной основе не только на этой территории. Мы найдем решение, которое всех устроит, — пояснил Петрин.