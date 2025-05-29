Власти Воронежа прокомментировали слухи о сносе «Алексеевского» рынка

Вопрос о перспективах существования Алексеевского рынка задали мэру Воронежа Сергею Петрину после его отчета перед депутатами городского парламента 28 мая.
Градоначальник пояснил, что проблема неоднократно обсуждалась на различных совещаниях и заверил, что конфликт в скором времени может быть исчерпан. Разработкой решений занимается вице-мэр Людмила Бородина.
— В ближайшее время думаю, что найдутся пути решения. Я не вижу, что ситуация какая-то безвыходная. Да, конфликты случаются, но еще раз говорю: у нас, к сожалению, конфликтные ситуации возникают на регулярной основе не только на этой территории. Мы найдем решение, которое всех устроит, — пояснил Петрин.
При этом речь о возможном сносе рынка не идет, поскольку это не решение проблемы. Ранее подобный метод применялся властями, но, по мнению мэра, в данном конкретном случае важно учитывать значимость точки для местных жителей и попытаться сохранить ее, найдя разумный компромисс.