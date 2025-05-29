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Swissinfo: Швейцария отказала Украине в экспорте почти 100 танков Leopard

Федеральный совет Швейцарии в среду разрешил оборонному подрядчику Ruag MRO продать Германии 71 боевой танк модели Leopard 1А5. Однако эти танки категорически не могут быть переданы Украине, сообщает Swissinfo.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AFP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Ruag MRO располагает в общей сложности 96 танками этого типа, которые были приобретены у Министерства обороны Италии в 2016 году. Сейчас они вместе с комплектующими находятся в Италии, однако право собственности на 25 бронемашин до сих пор остается спорным, говорится на портале правительства Швейцарии.

Швейцарское законодательство запрещает поставки военной техники странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Поэтому в 2023 году правительство отказало в продаже 96 боевых танков немецкому концерну Rheinmetall из-за опасений, что они могут быть переданы Украине, что нарушит нейтралитет Швейцарии.

Впоследствии Ruag обратилась в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) за лицензией. Но, как теперь сообщает федеральное правительство, лицензии для этой сделки не требуется: Германия является одной из стран, в которую военные материалы могут продаваться без лицензии. Таким образом, базирующийся в ФРГ покупатель сможет приобрести 71 танк Leoprad 1А5, а также реализовать опцион на покупку оставшихся 25 танков после выяснения отношений собственности.

Учитывая предоставленную сторонами договорную гарантию не передавать Украине танки, их компоненты или комплектующие, планируемая продажа (Германии) не противоречит эмбарго на поставки вооружений.

заявление Федерального совета Швейцарии

При этом швейцарское правительство подчеркнуло, что отправка 96 танков Leopard 1A5 на Украину по-прежнему «невозможна в соответствии с действующим законодательством».