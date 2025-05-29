Swissinfo: Швейцария отказала Украине в экспорте почти 100 танков Leopard

Впоследствии Ruag обратилась в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) за лицензией. Но, как теперь сообщает федеральное правительство, лицензии для этой сделки не требуется: Германия является одной из стран, в которую военные материалы могут продаваться без лицензии. Таким образом, базирующийся в ФРГ покупатель сможет приобрести 71 танк Leoprad 1А5, а также реализовать опцион на покупку оставшихся 25 танков после выяснения отношений собственности.