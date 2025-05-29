Swissinfo: Швейцария отказала Украине в экспорте почти 100 танков Leopard

Согласно статье, Ruag MRO располагает в общей сложности 96 танками этого типа, которые были приобретены у Министерства обороны Италии в 2016 году. Сейчас они вместе с комплектующими находятся в Италии, однако право собственности на 25 бронемашин до сих пор остается спорным, говорится на портале правительства Швейцарии.
Швейцарское законодательство запрещает поставки военной техники странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Поэтому в 2023 году правительство отказало в продаже 96 боевых танков немецкому концерну Rheinmetall из-за опасений, что они могут быть переданы Украине, что нарушит нейтралитет Швейцарии.
Впоследствии Ruag обратилась в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) за лицензией. Но, как теперь сообщает федеральное правительство, лицензии для этой сделки не требуется: Германия является одной из стран, в которую военные материалы могут продаваться без лицензии. Таким образом, базирующийся в ФРГ покупатель сможет приобрести 71 танк Leoprad 1А5, а также реализовать опцион на покупку оставшихся 25 танков после выяснения отношений собственности.
Учитывая предоставленную сторонами договорную гарантию не передавать Украине танки, их компоненты или комплектующие, планируемая продажа (Германии) не противоречит эмбарго на поставки вооружений.
При этом швейцарское правительство подчеркнуло, что отправка 96 танков Leopard 1A5 на Украину по-прежнему «невозможна в соответствии с действующим законодательством».