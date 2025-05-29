ОАЭ уже начали выполнять договоренности с Казахстаном

Президент с теплотой вспомнил свою недавнюю встречу с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в Астане, в ходе которой состоялись продуктивные переговоры и были подписаны более 20 коммерческих соглашений на общую сумму 5 млрд долларов.