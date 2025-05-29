Песков заявил, что Россия выясняет источник угроз в адрес семьи Мединского

Он напомнил, что в ответственность за жизнь, здоровье и безопасность переговорщиков всегда лежит на второй, принимающей стороне, и так всегда было в мировой практике. Были случаи, отметил Соловьев, когда ~переговорщикам угрожали, «и были случаи трагические». По его словам, «украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи»~.