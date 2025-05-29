Казахстан готов усилить защиту прав мигрантов

В свою очередь, Эми Поуп высоко оценила инициативу Казахстана и отметила важность предстоящего председательства страны в Алматинском процессе в 2025—2027 годах. Этот региональный диалог способствует скоординирированному реагированию на миграционные вызовы в Центральной Азии.