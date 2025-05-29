Белорус отвез за границу мошенникам свыше Br250 тыс

Житель столицы, которому 61 год, задержан сотрудниками Фрунзенского РУВД. Изначально мошенники убедили его оформить на себя кредит. Далее по указанию аферистов он также забрал деньги у 81-летней пенсионерки. Как мужчина думал, он помогал ей, оказывая помощь в сбережении средств от аферистов. На самом деле женщина тоже была обманута мошенниками. Она отдала Br190 тыс.
Также мужчина принял деньги от другого курьера. Всю сумму, которая составила свыше Br250 тыс., он отвез в соседнюю страну. Деньги отдал неизвестному. За мошенничество возбуждены уголовные дела.