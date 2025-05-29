Axios: Эр-Рияд, Доха и Абу-Даби против ударов по ядерным объектам Тегерана

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо, стороны могут заключить сделку в ближайшее время. 23 мая в Италии состоялся пятый раунд переговоров США и Ирана. Выступающий посредником Оман сообщил, что встреча завершилась «определенным, но не окончательным прогрессом». Препятствием стала позиция Тегерана, отстаивающего свое право на мирную ядерную программу, необходимую для гражданских целей. Вашингтон видит в ней угрозы создания Ираном ядерного оружия.