Великобритания создаст спецподразделение для координации кибератак против РФ и КНР

Отмечается, что это первый случай столь откровенных заявлений министра о начале кибернаступления на другое государство. Причем, глава британского оборонного ведомства охарактеризовал этот процесс как непрерывный и набирающий обороты, указав на необходимость укрепления потенциала в рамках кибервойны. На прямой вопрос журналистов, приведет ли это к усилению атак против России и Китая, министр дал однозначный утвердительный ответ.