Великобритания создаст спецподразделение для координации кибератак против РФ и КНР

По словам Хили, «клавиатура теперь является оружием войны». Он сообщил, что кибератаки необходимо направлять на проникновение во вражеские компьютерные системы, чтобы лишить противника возможности вести обычные боевые действия и распространять дезинформацию в интернете.
«Ведомости» пишут, что Великобритания инвестирует более 1 млрд фунтов стерлингов в развитие искусственного интеллекта и формирование подразделения киберспециалистов.
Отмечается, что это первый случай столь откровенных заявлений министра о начале кибернаступления на другое государство. Причем, глава британского оборонного ведомства охарактеризовал этот процесс как непрерывный и набирающий обороты, указав на необходимость укрепления потенциала в рамках кибервойны. На прямой вопрос журналистов, приведет ли это к усилению атак против России и Китая, министр дал однозначный утвердительный ответ.
27 мая секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин отметил, что Россия в последние годы достигла большого успеха в отражении кибератак и заявил о готовности к взаимодействию.