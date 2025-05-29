СМИ: НАТО планирует увеличить на 50% число бригад для оборонных целей альянса

Эти сведения подтверждает и агентство Reuters. Согласно его источникам, общий целевой показатель бригад НАТО будет увеличен примерно на 50% по сравнению с текущим целевым показателем. Хотя, как подчеркнул один из собеседников Reuters, цели альянса по планированию сил и средств засекречены по соображениям безопасности, новые цели будут «амбициозными».
В прошлом году сообщалось, что Североатлантическому альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от потенциальных противников.
Новые цели НАТО, по словам источников, пока не учитывают возможное сокращение численности американского контингента в Европе.
Конкретные временные рамки для развертывания дополнительных войск не определены, но 2030 год стал бы желательной, хотя и нереалистичной датой, отмечает Bloomberg.