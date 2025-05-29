СМИ: НАТО планирует увеличить на 50% число бригад для оборонных целей альянса

Эти сведения подтверждает и агентство Reuters. Согласно его источникам, общий целевой показатель бригад НАТО будет увеличен примерно на 50% по сравнению с текущим целевым показателем. Хотя, как подчеркнул один из собеседников Reuters, цели альянса по планированию сил и средств засекречены по соображениям безопасности, новые цели будут «амбициозными».