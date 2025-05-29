Reuters узнал причину нежелания Трампа вводить санкции против России

По словам самого Трампа, он не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения для урегулирования конфликта на Украине. «Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить», — сказал американский президент накануне, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.