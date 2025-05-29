Reuters узнал причину нежелания Трампа вводить санкции против России

«Он всегда ищет другие пути, как можно оказать давление», — отметил Собеседник в Белом доме.
По информации Reuters, некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Трампа ввести санкции в отношении России из-за «растущего разочарования» от продолжающихся боевых действий на Украине. Трамп уже несколько откладывал такое решение, полагая, что ему удастся добиться «плодотворных переговоров» с президентом Владимиром Путиным, отмечает агентство.
По словам самого Трампа, он не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения для урегулирования конфликта на Украине. «Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить», — сказал американский президент накануне, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.
Однако в последнее время разочарование Трампа из-за действий российского президента становится все более очевидным, пишет Reuters. На фоне усилившихся атак российских военных по Украине американский президент вновь стал серьезно рассматривать санкции, говорят собеседники агентства. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями атак являются исключительно военные объекты.
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