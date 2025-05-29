«В очередной раз развеять миф о нашей изоляции, об этом уже даже и говорить не хочется, это настолько заезженная пластинка, что… слушать ее не очень приятно», — сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.