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Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: © РИА Новости

«В очередной раз развеять миф о нашей изоляции, об этом уже даже и говорить не хочется, это настолько заезженная пластинка, что… слушать ее не очень приятно», — сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.