Шойгу: встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции России

«В очередной раз развеять миф о нашей изоляции, об этом уже даже и говорить не хочется, это настолько заезженная пластинка, что… слушать ее не очень приятно», — сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.