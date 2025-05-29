Дирун: молдавская оппозиция не в состоянии поднять протестную волну

Молдавская оппозиция сегодня сталкивается с серьёзной проблемой — неспособностью организовать протестные движения и повлиять на политическую ситуацию в стране. Для изменения власти в Молдове необходимо общественное давление, чего в последние годы не наблюдается. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Анатолий Дирун.
«Почему Симион проиграл выборы в Румынии? Власть всегда меняется за счёт общественного давления. Румыны приняли позицию не митинговать. В этом отношении оппозиция Молдовы ничем не отличается. За последние четыре года она была не в состоянии поднять протестную волну», — заявил Дирун.
Политолог также выразил обеспокоенность тем, что власть в Молдове продолжает работать в комфортном «тестовом режиме», не сталкиваясь с реальной угрозой от конкурентов. По его мнению, отсутствие активности со стороны оппозиции лишь усугубляет политическую стагнацию в стране.