Дирун: молдавская оппозиция не в состоянии поднять протестную волну

Молдавская оппозиция сегодня сталкивается с серьёзной проблемой — неспособностью организовать протестные движения и повлиять на политическую ситуацию в стране. Для изменения власти в Молдове необходимо общественное давление, чего в последние годы не наблюдается. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Анатолий Дирун.