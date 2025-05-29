В ведомстве привели подробности:
- чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, предприятия используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
- среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
- вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия:
Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России.
- в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, в их числе «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы «нечистые на руку дельцы», обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.