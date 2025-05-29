В двух крупных городах Прикамья сменились главы: кто занял мэрские кресла

До своего назначения Толчин был замом главы администрации. Он курировал развитие территорий. Новоиспеченный глава приступит к исполнению обязанностей с 30 мая.
За плечами нового руководителя большой опыт. В 2005—2006 годах он работал главным специалистом департамента промышленности и природопользования в администрации Пермской области. Затем в разные годы был начальником отдела, работал в минпроме Прикамья. С 2011 года Толчин трудоустроился в компанию «Протон-ПМ», где занимался проектом технополиса «Новый Звездный», а весной этого года начал работать в администрация Кунгурского округа.
Кроме того, сегодня депутаты думы Лысьвы приняли отставку главы округа Никиты Федосеева. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его полномочия прекращаются 1 июня. Исполнять обязанности главы на период проведения конкурса по выбору нового руководителя территории будет заместитель главы округа по экономическим вопросам Александр Пермяков.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мэр-старожил Кунгура Вадим Лысанов оставит пост по собственному желанию. Соответствующее заявление чиновника депутаты местной думы утвердили в конце февраля. При этом ранее местная прокуратура внесла в парламент Кунгура представление, в котором требовала, чтобы депутаты досрочно прекратили полномочия Лысанова в связи с утратой доверия, но парламентарии отклонили это представление. После этого Лысанов подал заявление об отставке по собственному желанию.