В двух крупных городах Прикамья сменились главы: кто занял мэрские кресла

За плечами нового руководителя большой опыт. В 2005—2006 годах он работал главным специалистом департамента промышленности и природопользования в администрации Пермской области. Затем в разные годы был начальником отдела, работал в минпроме Прикамья. С 2011 года Толчин трудоустроился в компанию «Протон-ПМ», где занимался проектом технополиса «Новый Звездный», а весной этого года начал работать в администрация Кунгурского округа.