Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей

Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».
«Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей трое и больше, создавать для них все необходимое, все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему», — сказал Путин.
Он предложил на встрече обсудить в том числе и то, как сами многодетные родители оценивают эту работу государства.