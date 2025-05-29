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Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость создавать особые условия для семей, где детей трое и больше.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».


«Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей трое и больше, создавать для них все необходимое, все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему», — сказал Путин.

Он предложил на встрече обсудить в том числе и то, как сами многодетные родители оценивают эту работу государства.