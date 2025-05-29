В Омской области создадут Центр управления дорожным движением

Кроме того, учреждение станет оператором навигационных систем и автоматизированного учёта работы транспорта. В дальнейшем, с 2026 года, Центру могут передать ещё больше полномочий — например, по контролю за нарушениями ПДД с помощью камер и по весовому контролю грузовиков.