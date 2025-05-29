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В Омской области создадут Центр управления дорожным движением

С его помощью планируют улучшить ситуацию н дорогах.

Источник: Om1 Омск

По поручению губернатора Виталия Хоценко в регионе появится специальный Центр организации дорожного движения. Такое решение утвердили на заседании областного правительства.

Новая структура будет отвечать за внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Основная цель — улучшить ситуацию на дорогах с помощью современных технологий.

Центр займётся созданием и внедрением схем движения, чтобы снизить пробки и сократить задержки. Также он будет следить за качеством пассажирских перевозок, в том числе на пригородных и междугородних автобусных маршрутах — эти функции передадут от областного Минтранса.

Кроме того, учреждение станет оператором навигационных систем и автоматизированного учёта работы транспорта. В дальнейшем, с 2026 года, Центру могут передать ещё больше полномочий — например, по контролю за нарушениями ПДД с помощью камер и по весовому контролю грузовиков.