В Омской области создадут Центр управления дорожным движением

По поручению губернатора Виталия Хоценко в регионе появится специальный Центр организации дорожного движения. Такое решение утвердили на заседании областного правительства.
Новая структура будет отвечать за внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Основная цель — улучшить ситуацию на дорогах с помощью современных технологий.
Центр займётся созданием и внедрением схем движения, чтобы снизить пробки и сократить задержки. Также он будет следить за качеством пассажирских перевозок, в том числе на пригородных и междугородних автобусных маршрутах — эти функции передадут от областного Минтранса.
Кроме того, учреждение станет оператором навигационных систем и автоматизированного учёта работы транспорта. В дальнейшем, с 2026 года, Центру могут передать ещё больше полномочий — например, по контролю за нарушениями ПДД с помощью камер и по весовому контролю грузовиков.