Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

Глава нашего государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.
Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.
Ранее, выступая на Astana International Forum, Касым-Жомарт Токаев заявил, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. Президент Казахстана также высказался о роли средних держав и призвал к содержательному международному диалогу.