Полковник Ходаренок не исключил, что ВСУ оставят Сумы без боя

Вполне возможно, что некоего повторения боев за Бахмут и Мариуполь в Сумах не будет. Во-первых, нет достоверных сведений о том, что ВСУ провели на этом направлении полное фортификационное оборудование местности, построили систему оборонительных рубежей и превратили город в подобие Кенигсберга. Во-вторых, морально-психологическое состояние украинских частей уже далеко не то, каким было, к примеру, летом 2023 года.