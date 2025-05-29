Минниханов в два раза повысил размер Арбузовской премии

«Заменить слова “500 тыс. рублей” словами “1 млн рублей”», — говорится в документе.
В указе также отмечается, что с 2025 года Арбузовскую премию будет присуждать раз в три года, а не в два.
Международную премию Марковникова, которую выдают за выдающийся вклад в области органической химии, с 2027-го начнут вручать раз в три года. Однако ее размер также увеличили вдвое, до 1 млн рублей.
Премию им. Туполева, которую присуждают за вклад в области инженерных наук, с 2026-го начнут вручать также раз в три года. Награду будут вручать Раис РТ или уполномоченное лицо. Размер этой премии тоже увеличили до 1 млн рублей.