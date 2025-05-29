Прибывший в Пермь Лавров заявил, что РФ никогда никого и ничего не отменяла

«Как говорит президент, для нас нет недружественных народов, и если их правительства образумятся, признают всем очевидный провал агрессивного реваншистского курса в отношении России, пусть обращаются. Мы посмотрим, с чем они пришли, и будем определяться с нашей реакцией, учитывая весь опыт общения с ними за последние 30 лет, включая результаты теста на их договороспособность. В отличие от многих западных правительств, мы никогда никого и ничего не отменяем», — заявил Сергей Лавров.