Прибывший в Пермь Лавров заявил, что РФ никогда никого и ничего не отменяла

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший в Пермь 25 мая на международные слушания по безопасности в Евразии, заявил, что Россия никогда никого и ничего не отменяла.
Об этом он рассказал во вступительном слове выездного заседания комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству при поддержке соотечественников за рубежом, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.
Сергей Лавров, говоря о расширении международных и внешних связей в том числе субъектов РФ, подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога на всех уровнях (и региональном, и муниципальном) в том числе со странами, которыми управляют недружественные правительства.
«Как говорит президент, для нас нет недружественных народов, и если их правительства образумятся, признают всем очевидный провал агрессивного реваншистского курса в отношении России, пусть обращаются. Мы посмотрим, с чем они пришли, и будем определяться с нашей реакцией, учитывая весь опыт общения с ними за последние 30 лет, включая результаты теста на их договороспособность. В отличие от многих западных правительств, мы никогда никого и ничего не отменяем», — заявил Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ уточнил, что Россия готова сотрудничать, но при определённых условиях.
«Всегда готовы работать, но исключительно по-честному: без политизации и нравоучений, на основе равноправия, добрососедства и взаимной выгоды и при безусловном отказе от каких-либо действий по нанесению ущерба РФ», — сказал Сергей Лавров.