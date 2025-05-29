Денис Паслер обсудил план нацполитики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял участие в совещании по государственной национальной политике России. Он отметил, что Средний Урал входит в один из самых многонациональных. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
— Поручения, данные на семинаре-совещании четвертого июля 2024 года, Свердловская область выполнила. Актуализирован региональный план мероприятий. В том числе уточнены формулировки, список ответственных органов, — рассказал Денис Паслер.
Власти будут способствовать адаптации иностранных граждан, прививать им нормы жизни в российском обществе. Также содействовать работодателям, которые привлекают специалистов из зарубежья.