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Барсуки помешали строительству военного склада в Нидерландах

В городе Стапхорст Нидерландов проект по расширению склада боеприпасов оказался под угрозой из-за обнаружения древней системы барсучьих нор. Поскольку европейский барсук находится под защитой закона, переселять его нельзя без специальных мер. Экологи указывают на сложность адаптации животных к новым условиям. Теперь власти должны либо изменить план, либо получить разрешение на вмешательство в среду обитания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Планы Министерства обороны Нидерландов по расширению склада боеприпасов в Стапхорсте столкнулись с неожиданным противником: под землёй обнаружили обширную систему барсучьих нор, возрастом в сотни лет.

В Нидерландах европейский барсук находится под защитой закона. Любое вмешательство в его среду требует разрешений, компенсационных мер и может привести к судебным спорам сообщает телеканал RTV Oost. Расширение военной инфраструктуры должно было затронуть 44 гектара природной территории, входящей в национальную систему охраняемых зон Natuurnetwerk Nederland.

Обнаружение «барсучьего города» сделало реализацию проекта сложнее. Экологи объяснили: переселять барсуков нельзя просто так. Их сообщества живут семьями и кланами, которые не переносят стресс и не принимают новые места обитания.

«У Минобороны определённо проблема», — заявил Аренд Шпайкер, президент фонда Das en Vecht.

Эколог Марк Зекхёйс добавил, что речь идёт о норах, где животные жили поколениями. Переселить их оттуда, где будет строиться военный объект, непросто.

Если общественность или природоохранные организации сочтут компенсацию недостаточной, дело может рассмотреть Верховный административный суд Нидерландов. Это может вызвать задержку проекта на несколько лет.

Минобороны заверило, что учтёт все экологические нормы. Глава местной администрации Ян тен Кейт также отметил важность соблюдения природоохранных правил.