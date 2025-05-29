Барсуки помешали строительству военного склада в Нидерландах

В городе Стапхорст Нидерландов проект по расширению склада боеприпасов оказался под угрозой из-за обнаружения древней системы барсучьих нор. Поскольку европейский барсук находится под защитой закона, переселять его нельзя без специальных мер. Экологи указывают на сложность адаптации животных к новым условиям. Теперь власти должны либо изменить план, либо получить разрешение на вмешательство в среду обитания.