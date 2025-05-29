Bloomberg: Япония готова бросить вызов Китаю на фоне туманной позиции США

«Агрессивные» действия Китая и ответные меры региональных стран станут одной из тем для обсуждения на встрече глав военных ведомств в Сингапуре, которая начнется в пятницу в рамках азиатского саммита по безопасности «Диалог “Шангри-Ла”. На ежегодной встрече, как правило, присутствуют высокопоставленные чиновники из Китая и США. В этом году министр обороны США Пит Хегсет выступит с речью на субботнем мероприятии, которое министр обороны КНР Дун Цзюнь пропустит. Впервые с 2019 года Китай отказался направить на саммит руководителя своего военного атташата. В состав делегации США войдут председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США.