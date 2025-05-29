Bloomberg: Япония готова бросить вызов Китаю на фоне туманной позиции США

Согласно статье, впервые за последние месяцы Япония дважды отправляла эсминцы через Тайваньский пролив. Это, как утверждают источники, является признаком ее готовности напрямую бросить вызов Китаю из-за водного пути и самоуправляемого острова, который Пекин считает своим.
Япония увеличила военный бюджет и зону своих военно-морских учений вплоть до Индийского океана и Южно-Китайского моря — региона, который Пекин, согласно Bloomberg, намерен практически полностью взять под контроль и который является жизненно важным торговым маршрутом для мировой экономики. Самый южный из японских островов находится всего в 113 километрах от Тайваня, и Токио опасается, что он может быть втянут в любой конфликт, который может разгореться между Китаем и Тайванем, пишет издание.
Мир изменился, и японский народ признает, что мы не можем просто пассивно мириться с действиями Китая.
Япония на протяжении десятилетий с опаской относилась к иностранным военным вмешательствам, отчасти из-за конституции времен Второй мировой войны, запрещающей применение силы для разрешения споров. Однако начало боевых действий на Украине в 2022 году и ракетный обстрел Китаем Тайваня в 2022 году ознаменовали поворотный момент. Сейчас Токио гораздо больше заинтересован в укреплении оборонных связей с такими региональными партнерами, как Филиппины и Австралия, говорится в статье.
Кроме того, Япония увеличивает расходы на оборону быстрее, чем когда-либо за последние десятилетия. В 2022 году Токио выделил на наращивание военной мощи в течение пяти лет 43 трлн йен (298 млрд долларов). Общие расходы на оборону будут увеличены с чуть более чем 1% ВВП в настоящее время до примерно 2% ВВП. В этом финансовом году общий объем оборонных затрат достигнет 9,9 трлн йен, включая средства на развитие сети спутников для улучшения обнаружения приближающихся ракет.
Япония также начала поставки 147 стелс-истребителей F-35 Lightning II американского производства. Эти истребители, по данным издания, будут оснащены крылатыми ракетами большой дальности, которые смогут поражать цели в Китае на расстоянии сотен километров. Самостоятельно Токио разрабатывает ракеты большой дальности, которые могут быть размещены на ряде военных баз, расположенных вдоль юго-западной цепи островов.
«Агрессивные» действия Китая и ответные меры региональных стран станут одной из тем для обсуждения на встрече глав военных ведомств в Сингапуре, которая начнется в пятницу в рамках азиатского саммита по безопасности «Диалог “Шангри-Ла”. На ежегодной встрече, как правило, присутствуют высокопоставленные чиновники из Китая и США. В этом году министр обороны США Пит Хегсет выступит с речью на субботнем мероприятии, которое министр обороны КНР Дун Цзюнь пропустит. Впервые с 2019 года Китай отказался направить на саммит руководителя своего военного атташата. В состав делегации США войдут председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США.