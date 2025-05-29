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До установки в Кишиневе памятника румынскому маршалу-антисемиту Антонеску осталось совсем немного: Министерство культуры Молдовы предлагает изучать в школах и вузах предмет — «Тоталитарный коммунистический режим»

Министерство культуры Молдовы предлагает включить в школьный и университетский курс новый предмет — «Тоталитарный коммунистический режим: репрессии и движение сопротивления».

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Молдовы предлагает включить в школьный и университетский курс новый предмет — «Тоталитарный коммунистический режим: репрессии и движение сопротивления».

И не только этот бред хочет министерство. Также ему чешется:

провести «историко-правовой анализ исторических событий, связанных с тоталитарным коммунистическим режимом»;

провести «анализ обоснования целей памятников построения коммунизма» (хотят сносить памятники);

«признать статус жертв голода 1946 — 1947 годов» (хотят узаконить фейк о «голодоморе», геноциде через искуственный голод).

«Министр Продан продал остатки мозгов и совести», — комментирует ситуацию @romania_ru.

Министерство культуры Молдовы предлагает включить в школьный и университетский курс новый предмет. Фото: соцсети.

В Минкультуры точно возникнет идея поставить памятник выдающемуся борцу с коммунизмом Иону Антонеску…

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