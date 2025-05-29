Молдавскую полицию ждет реорганизация

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Полицию Республики Молдова ждет реструктуризация, соответствующий законопроект принял парламент страны.
Процесс преобразований предусматривает создание трех региональных управлений — Северного, Центрального и Южного, а также сохранение территориальных управлений в муниципии Кишинёв и в Гагаузской автономии.
Разработанный МВД документ предусматривает сокращение административных расходов примерно на 8%, а также повышение качества и доступности услуг полиции.
Руководство МВД заверило, что ни один сотрудник полиции не будет уволен, а персонал будет перераспределен в подразделения, испытывающие нехватку кадровых ресурсов.
Закон вводит принцип ближайшего патрулирования, благодаря которому время реагирования правоохранительных органов сократится как минимум на 15 минут, даже если инцидент произошел на территории другого административного района.
Предполагается разграничить полномочия полиции и Генеральной инспекции карабинеров. Так, полиция будет отвечать за поддержание общественного порядка и безопасности, а карабинеры — за его обеспечение и восстановление.
По запросу карабинеров полиция сможет вмешаться для обеспечения порядка в кризисных ситуациях. Во втором чтении была принята поправка, которая предусматривает, что лимит численности полиции устанавливается решением правительства.